Любимая Баня
Лучшая, потому что любимая!
Наша компания более 20 лет занимается строительством СПА зон. В основе лежит банное дело с опытом строительства деревянной бани, глиняной бани, бани по-черному, по серому и по белому.
Проектные
работы
Бани
под ключ
монтаж печей
и дымоходов
отделка
парной
Премиум услуга
Предлагаем строительство вашей «Любимой Бани», учитывая функциональность отделки и вашего представления об идеальной бане. Начните строить свою баню с создания индивидуального проекта. Мы готовы взяться за все этапы работы: дизайн, проектирование, монтаж и отделочные работы.
Наша миссия
Миссия компании
Изменяем представления и стереотипы о Русской Бане, показываем Баню как систему, позволяющую предоставить высококлассный отдых, максимально расслабить, восстановить душевный и физический баланс.
Получите бесплатный расчет бани
Выберите одну из популярных планировок паровой бани и получите подробный расчет согласно ваших размеров помещения.
Меня зовут Сергей Бугаенко
Я основатель и идейный вдохновитель компании «Любимая Баня».Последние 25 лет посвятил развитию идеи о русской бани,потому что по-настоящему люблю баню и хочу нести эту любовь и культуру в массы.
Начало легло от оказания услуг по строительству и отделке парных с учетом монтажа печи и дымохода.
Теперь компания представляет из себя:
Таким образом «Любимая Баня» осуществляет полный цикл работ от создания проекта до его воплощения.
Адрес: Москва, МО, г. Наро-Фоминск, Зеленый переулок, 7
Почта для предложений info@lovebanya.su
С нами сотрудничают
Специальное предложение
Индивидуальный подход при создании дизайн проекта вашей «Любимой Бани»
Наши гарантии
Гарантируем высокое качество материалов и квалифицированные монтажные работы под ключ.
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Для упрощения расчета, рекомендуем отправить нарисованный от руки план помещения, при наличии проект с указаниями размеров помещения, расположения двери и местом установки печи.