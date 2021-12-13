Меня зовут Сергей Бугаенко

Я основатель и идейный вдохновитель компании «Любимая Баня».Последние 25 лет посвятил развитию идеи о русской бани,потому что по-настоящему люблю баню и хочу нести эту любовь и культуру в массы.

Начало легло от оказания услуг по строительству и отделке парных с учетом монтажа печи и дымохода.

Теперь компания представляет из себя: