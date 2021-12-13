Любимая Баня
Лучшая, потому что любимая!

Наша компания более 20 лет занимается строительством СПА зон. В основе лежит банное дело с опытом строительства деревянной бани, глиняной бани, бани по-черному, по серому и по белому.

Наш подход
Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня
Проектные
работы
Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня
Бани
под ключ
Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня
монтаж печей
и дымоходов
Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня
отделка
парной

Примеры наших работ

  • Пример 4 Любимая баня
  • Пример 5 Любимая баня
  • Пример 6 Любимая баня
  • Пример 1 Любимая баня
  • Пример 2 Любимая баня
  • Пример 3 Любимая баня
Смотреть все работы

Премиум услуга

Предлагаем строительство вашей «Любимой Бани», учитывая функциональность отделки и вашего представления об идеальной бане.  Начните строить свою баню с создания индивидуального проекта. Мы готовы взяться за все этапы работы: дизайн, проектирование, монтаж и отделочные работы.

Наша миссия

Миссия компании

Изменяем представления и стереотипы о Русской Бане, показываем Баню как систему, позволяющую предоставить высококлассный отдых, максимально расслабить, восстановить душевный и физический баланс.

Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня

Получите бесплатный расчет бани

Выберите одну из популярных планировок паровой бани и получите подробный расчет согласно ваших размеров помещения.

Готовые решения

Меня зовут Сергей Бугаенко

Я основатель и идейный вдохновитель компании «Любимая Баня».Последние 25 лет посвятил развитию идеи о русской бани,потому что по-настоящему люблю баню и хочу нести эту любовь и культуру в массы.

Начало легло от оказания услуг по строительству и отделке парных с учетом монтажа печи и дымохода.

Теперь компания представляет из себя:

Таким образом «Любимая Баня» осуществляет полный цикл работ от создания проекта до его воплощения.

Адрес: Москва, МО, г. Наро-Фоминск, Зеленый переулок, 7

Почта для предложений info@lovebanya.su

С нами сотрудничают

Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня
Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня
Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня
Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня

Специальное предложение

Индивидуальный подход при создании дизайн проекта вашей «Любимой Бани»

Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня

Наши гарантии

Гарантируем высокое качество материалов и квалифицированные монтажные работы под ключ.

Запросить стоимость

Для упрощения расчета, рекомендуем отправить нарисованный от руки план помещения, при наличии проект с указаниями размеров помещения, расположения двери и местом установки печи.

Главная - https://xn-80aabb7aqjl0moad.xn-p1ai/ - Моя любимая баня
Форма запроса расчета
50 кв/м:
Click or drag a file to this area to upload.
Для упрощения расчета, рекомендуем отправить нарисованный от руки план помещения, при наличии проект с указаниями размеров помещения, расположения двери и местом установки печи.